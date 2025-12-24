Pride Le Mans Festival des fiertés, Le Mans
Pride Le Mans Festival des fiertés, Le Mans vendredi 3 juillet 2026.
Pride Le Mans Festival des fiertés
Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Bienvenue sur l’événement OFFICIEL de la Marche des fiertés de la Culture Pride du Mans.
Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 9 51 44 66 00 homogene72.asso.lgbt@gmail.com
English :
Welcome to the OFFICIAL event of the Le Mans Culture Pride March.
