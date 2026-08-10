Pride night au Bar Le Festival Le Festival Montignac-Lascaux

Informations pratiques

Montignac-Lascaux

Pride night au Bar Le Festival

Le Festival 11 Rue de Juillet Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

21h. Drag Show & Hosting, Flash tattoos, DJ Set, cocktails & terrasse, Stand Noahtia

Au programme

Drag Show & Hosting chaotique Lou de Merteuil, Vanus & Alysthe de Méricourt.

Flash Tattoos Caliptika sont armés de leurs aiguilles pour encrer votre audace sur le vif.

DJ Set, cocktails & terrasse On danse sous les étoiles ?.

Stand Noahtia Pour papoter, adhérer, militer et choper du matos safe.

Sur réservation .

Le Festival 11 Rue de Juillet Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 97 68

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English : Pride night au Bar Le Festival

9:00 p.m. Drag Show & Hosting, Flash Tattoos, DJ Set, Cocktails & Terrace, Noahtia Booth

L’événement Pride night au Bar Le Festival Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère