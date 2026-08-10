Théâtre La musicomanie d’Audinat Espace Nelson Mandela Montignac-Lascaux
dimanche 16 août 2026 · Espace Nelson Mandela · Montignac-Lascaux
Informations pratiques
Montignac-Lascaux
Théâtre La musicomanie d’Audinat
Espace Nelson Mandela 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 20:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
20h. Un faux musicien tente de duper un baron mélomane pour conquérir sa fille et sa fortune, dans une farce comique et déjantée.
La Musicomanie est une comédie en un acte et en prose de Nicolas-Medard Audinot (parfois orthographié Audinat), créée à Paris en 1779.
Le sujet Un baron fou de musique n’accepte chez lui que des mélomanes.
L’intrigue Un séducteur se déguise en musicien pour tromper le baron. Il veut la main et l’argent de sa fille.
Le ton Une farce comique et folle .
Espace Nelson Mandela 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 72 00
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English : Théâtre La musicomanie d’Audinat
8 p.m. A fake musician tries to deceive a music-loving baron in order to win over his daughter and her fortune, in a comical and offbeat farce.
L’événement Théâtre La musicomanie d’Audinat Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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