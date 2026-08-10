UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montignac-Lascaux

Théâtre La musicomanie d’Audinat Espace Nelson Mandela Montignac-Lascaux

dimanche 16 août 2026 · Espace Nelson Mandela · Montignac-Lascaux

Théâtre La musicomanie d’Audinat Espace Nelson Mandela Montignac-Lascaux

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Espace Nelson Mandela
Adresse
57 Rue du Quatre Septembre
Ville
24290 Montignac-Lascaux
Département
Dordogne
Tarif

Montignac-Lascaux

Théâtre La musicomanie d’Audinat

Espace Nelson Mandela 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 20:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

20h. Un faux musicien tente de duper un baron mélomane pour conquérir sa fille et sa fortune, dans une farce comique et déjantée.
La Musicomanie est une comédie en un acte et en prose de Nicolas-Medard Audinot (parfois orthographié Audinat), créée à Paris en 1779.

Le sujet Un baron fou de musique n’accepte chez lui que des mélomanes.
L’intrigue Un séducteur se déguise en musicien pour tromper le baron. Il veut la main et l’argent de sa fille.
Le ton Une farce comique et folle   .

Espace Nelson Mandela 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 72 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre La musicomanie d’Audinat

8 p.m. A fake musician tries to deceive a music-loving baron in order to win over his daughter and her fortune, in a comical and offbeat farce.

L’événement Théâtre La musicomanie d’Audinat Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

À voir aussi à Montignac-Lascaux (Dordogne)