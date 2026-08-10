Informations pratiques

Montignac-Lascaux

Repas champêtre

place du 8 mai Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

18h30 planches apéro. 19h30 repas champêtre animé par Disco Scorpion. Ticket repas en vente à la Maison des Producteurs Quai Mérilhou. 18€ adulte, 10€ de 10 ans

18h30 planches apéro et concert avec Alexia

19h30 repas champêtre

Entrée

Sanglier à la broche avec haricots blancs ou frites

Dessert

Buvette, animation musicale proposée par Disco Scorpion.

Ticket repas en vente à la maison des producteurs quai Mérilhou. .

place du 8 mai Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 83 58

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English : Repas champêtre

6:30pm: aperitif platters. 7:30 pm: country-style meal hosted by Disco Scorpion. Meal tickets on sale at the Maison des Producteurs Quai Mérilhou. 18? adult, 10? for children under 10

L’événement Repas champêtre Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère