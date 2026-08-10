Repas champêtre Montignac-Lascaux
samedi 15 août 2026 · Montignac-Lascaux
Informations pratiques
Montignac-Lascaux
Repas champêtre
place du 8 mai Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
18h30 planches apéro. 19h30 repas champêtre animé par Disco Scorpion. Ticket repas en vente à la Maison des Producteurs Quai Mérilhou. 18€ adulte, 10€ de 10 ans
18h30 planches apéro et concert avec Alexia
19h30 repas champêtre
Entrée
Sanglier à la broche avec haricots blancs ou frites
Dessert
Buvette, animation musicale proposée par Disco Scorpion.
Ticket repas en vente à la maison des producteurs quai Mérilhou. .
place du 8 mai Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 01 83 58
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English : Repas champêtre
6:30pm: aperitif platters. 7:30 pm: country-style meal hosted by Disco Scorpion. Meal tickets on sale at the Maison des Producteurs Quai Mérilhou. 18? adult, 10? for children under 10
L’événement Repas champêtre Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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