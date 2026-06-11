Pride Of You Portevent Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-12 18:30 –

Gratuit : non Prix libre Prix libre

Cet événement est proposé dans le cadre de Flamboyant·e·s, un temps fort pour célébrer la culture queer, du 12 au 20 juin, à Portevent.À l’occasion du mois des fiertés 2026, c’est le retour de Pride Of You pour une 3e édition. Pride Of You est un événement qui souhaite mettre en avant des artistes LGBTQIA+ et engagé.es originaires de Nantes et de ses alentours. L’idée est de proposer un moment festif, accessible à tous et toutes, où sont proposés des shows de drags et des concerts. Un temps éducatif sera également mené avec la participation de l’association d’éducation aux médias Fragil, à travers une table ronde sur le thème des représentations des personnes LGBTQIA+ dans les médias. Au programme : 18h30 : Table ronde animée par Fragil : Comment traiter de l’actualité LGBTQIA+ sans discriminer ? avec des chercheur·euse·s, journalistes et membres d’associations queer. 19h30 : Drags Shows avec Balthazar du Ricard, Ricky Kirsh, Odyssea et Penelope. 20h45 : Concert de Burn The Dress 22h30 : Concert de TedaAk Vente de nourriture et billetterie sur place.

Portevent Nantes 44000



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