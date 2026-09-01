Informations pratiques

Montreuil-Bellay

Prieuré des Nobis

rue Georges Girouy Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Exposition MĀNOUCHES, Un voyage avec les descendants de Didi et Canette Duville.

une mise en images et en mots de l’arbre généalogique d’une grande famille de voyageurs. L’exposition constitue une plongée sensible dans un parcours singulier qui renvoie à l’histoire plus large des manouches français, a la place qu’ils occupent au sein de la société, au traitement particulier et aux discriminations dont ils sont encore victimes.

Cette exposition-événement est labellisée Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture du 19 septembre au 21 novembre 2026.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

rue Georges Girouy Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

Exhibition: M?NOUCHES, A Journey with the Descendants of Didi and Canette Duville.

L’événement Prieuré des Nobis Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME