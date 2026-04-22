Primate Run Le Gureau Romagne

Romagne

Primate Run

Le Gureau La Vallée des Singes Romagne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Participez à la Primates Run (9/5 km) et la Primates Walk (5 km) du Conservatoire pour la Protection des Primates à la Vallée des Singes ! Tout le produit est reversé à la réserve d’Itombwe pour protéger les gorilles de Grauer et les singes de l’Hoest (nouvelle espèce bientôt visible). Affrontez 20 obstacles en adoptant la locomotion des primates ou marchez pour découvrir leurs menaces. Inscrits seuls ou en équipe face aux soigneurs. Tarif inclut l’épreuve, deux ravitaillements et une entrée préférentielle au parc le 07 juin 2026. .

Le Gureau La Vallée des Singes Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 23 25 65 conservatoire.primates@gmail.com

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English : Primate Run

L’événement Primate Run Romagne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou