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PRINTEMPS CULTUREL Rieux-Minervois

PRINTEMPS CULTUREL Rieux-Minervois

PRINTEMPS CULTUREL Rieux-Minervois samedi 25 avril 2026.

Ville : 11160 Rieux-Minervois

Département : Aude

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Rieux-Minervois

PRINTEMPS CULTUREL

Rieux-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 13:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Pendant les deux jours du festival Printemps culturel dans le village de Rieux-Minervois vous pourrez découvrir les artistes peintres en accès libre, voir des films et courts-métrages et même écouter des concerts qui sont au programme.
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Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 6 79 00 13 16 

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English :

During the two days of the Printemps culturel festival in the village of Rieux-Minervois, you can discover the painters in free access, see films and short films and even listen to the concerts on the program.

L’événement PRINTEMPS CULTUREL Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-04-15 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme

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