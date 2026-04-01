Rieux-Minervois

PRINTEMPS CULTUREL

Rieux-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 13:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Pendant les deux jours du festival Printemps culturel dans le village de Rieux-Minervois vous pourrez découvrir les artistes peintres en accès libre, voir des films et courts-métrages et même écouter des concerts qui sont au programme.

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Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 6 79 00 13 16

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English :

During the two days of the Printemps culturel festival in the village of Rieux-Minervois, you can discover the painters in free access, see films and short films and even listen to the concerts on the program.

L’événement PRINTEMPS CULTUREL Rieux-Minervois a été mis à jour le 2026-04-15 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT