Aiguilhe

Printemps de la Borne 26ème édition

Stade d’Aiguilhe Aiguilhe Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le XXVIe Printemps de la Borne est organisé le samedi 20 juin 2026. Plusieurs temps forts sont attendus concours de dessin, animations pêche et foot, spectacle, pique-nique géant, animation guinguette.

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Stade d’Aiguilhe Aiguilhe 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 52 07 07 33

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English :

The XXVIth Printemps de la Borne will be held on Saturday, June 20, 2026. Highlights include a drawing competition, fishing and soccer activities, a show, a giant picnic and entertainment for the guinguette.

L’événement Printemps de la Borne 26ème édition Aiguilhe a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay