Printemps de la Borne 26ème édition Aiguilhe
Printemps de la Borne 26ème édition Aiguilhe samedi 20 juin 2026.
Aiguilhe
Printemps de la Borne 26ème édition
Stade d’Aiguilhe Aiguilhe Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le XXVIe Printemps de la Borne est organisé le samedi 20 juin 2026. Plusieurs temps forts sont attendus concours de dessin, animations pêche et foot, spectacle, pique-nique géant, animation guinguette.
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Stade d’Aiguilhe Aiguilhe 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 52 07 07 33
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English :
The XXVIth Printemps de la Borne will be held on Saturday, June 20, 2026. Highlights include a drawing competition, fishing and soccer activities, a show, a giant picnic and entertainment for the guinguette.
L’événement Printemps de la Borne 26ème édition Aiguilhe a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay