PRINTEMPS DE LA DANSE 2026 Montpellier

PRINTEMPS DE LA DANSE 2026

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-30

LE PRINTEMPS DE LA DANSE 2026 17 au 30 MARS Approche !

La danse, service public !

Un festival sensible, à la Mosson, à Montpellier, à la fois transgénérationnel et à hauteur d’enfant.

Un festival nécessaire, pour montrer, ressentir, pratiquer la danse là où c’est un besoin.

Un festival solidaire, avec une invitation lancée à tous les quartiers de la Ville et à toutes les villes de la Métropole de Montpellier

Un festival résonnant, avec des artistes et compagnies d’ici et d’ailleurs pour ressentir le monde autrement, retrouver la joie de la danse un festival exigeant, avec une programmation ouverte sur des écritures chorégraphiques affirmées, confirmées, attentives au fracas du monde, nouvelles, poétiques et performantes.

Un festival résistant, avec cette 3ème Edition qui resonne, se déploie, résiste.

Les artistes,

Michèle Murray Artur Grabarczyk & Stanislaw Bulder Kaori Ito Stephanie Fuster Michèle Ettori Hofesh Shechter & Anne-Marie Porras Andrea Givanovitch Didier Théron DJ Lolita La Cité des Arts + La CHAD Mosson

Tarif pour spectacle à 19H tout public 10 € (gratuit pour enfants jusqu’à 14 ans accompagniés)

Tarif réduit 5 € moins de 26 ans, minima sociaux, demandeurs emplois

RESERVATION OBLIGATOIRE .

155 Rue de Bologne Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 03 36 16 mediation@didiertheron.com

English :

LE PRINTEMPS DE LA DANSE 2026 MARCH 17 to 30 Coming soon!

Dance as a public service!

