Printemps des arts Moustoir-Ac
Printemps des arts Moustoir-Ac vendredi 10 avril 2026.
Printemps des arts
Salle Sterenn er Ror Moustoir-Ac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-10
Evénement nouveau en milieu rural une exposition ouverte aux peintres professionnels. Vendredi 14h-19h, samedi & dimanche 10h-19h. Buvette et restauration sur place. Org. Association Multiservices. .
Salle Sterenn er Ror Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 6 14 69 54 54
English :
L’événement Printemps des arts Moustoir-Ac a été mis à jour le 2025-12-11 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE