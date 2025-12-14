Printemps des arts Moustoir-Ac

Printemps des arts

Salle Sterenn er Ror Moustoir-Ac Morbihan

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

2026-04-10

Evénement nouveau en milieu rural une exposition ouverte aux peintres professionnels. Vendredi 14h-19h, samedi & dimanche 10h-19h. Buvette et restauration sur place. Org. Association Multiservices. .

Salle Sterenn er Ror Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 6 14 69 54 56

