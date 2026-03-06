Printemps des Cimetières Le cimetière de l’est Cimetière de l’est Montluçon
Printemps des Cimetières Le cimetière de l’est Cimetière de l’est Montluçon samedi 9 mai 2026.
Printemps des Cimetières Le cimetière de l’est
Cimetière de l’est 46, avenue du cimetière de l’Est Montluçon Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 15:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Vous souhaitez en savoir davantage sur les illustres qui reposent au cimetière de l’est de Montluçon grâce à plusieurs anecdotes ?
Suivez notre guide pour une visite vous permettant de découvrir Montluçon autrement.
.
Cimetière de l’est 46, avenue du cimetière de l’Est Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Would you like to find out more about the illustrious people buried in Montluçon’s eastern cemetery?
Follow our guide for a different way to discover Montluçon.
L’événement Printemps des Cimetières Le cimetière de l’est Montluçon a été mis à jour le 2026-03-06 par Montluçon Tourisme