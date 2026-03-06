Printemps des Cimetières Le cimetière de l’est Cimetière de l’est Montluçon

Printemps des Cimetières Le cimetière de l’est

Cimetière de l’est 46, avenue du cimetière de l’Est Montluçon Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 15:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Vous souhaitez en savoir davantage sur les illustres qui reposent au cimetière de l’est de Montluçon grâce à plusieurs anecdotes ?

Suivez notre guide pour une visite vous permettant de découvrir Montluçon autrement.

Cimetière de l’est 46, avenue du cimetière de l’Est Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

English :

Would you like to find out more about the illustrious people buried in Montluçon’s eastern cemetery?

Follow our guide for a different way to discover Montluçon.

