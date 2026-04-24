PRINTEMPS DES PEINTRES 2026 18 rue des ecoles Rouillac
PRINTEMPS DES PEINTRES 2026 18 rue des ecoles Rouillac jeudi 7 mai 2026.
Rouillac
PRINTEMPS DES PEINTRES 2026
18 rue des ecoles 16170 GOURVILLE Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 14:30:00
fin : 2026-05-10 17:30:00
Date(s) :
2026-05-07
Les oeuvres exposées auront pour thème L’ARBRE dans tous ses états . Vernissage 9 Mai 2026 à17H30
.
18 rue des ecoles 16170 GOURVILLE Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 09 14 auplaisirdelire16@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The theme of the works exhibited will be TREE in all its states . Opening May 9, 2026 at 5:30 pm
L’événement PRINTEMPS DES PEINTRES 2026 Rouillac a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Rouillacais
À voir aussi à Rouillac (Charente)
- Anna Searle Festival 18 eme Festival du Films Britanique en Charente. Centre Culturel de Rouillac le 27 Rouillac 24 avril 2026
- Anna Searle Festival 18 eme Festival du Films Britanique en Charente. Centre Culturel de Rouillac le 27 Rouillac 24 avril 2026
- Anna Searle Festival 18 eme Festival du Films Britanique en Charente. Centre Culturel de Rouillac le 27 Rouillac 26 avril 2026
- Balade commentée jour de foire à Rouillac et dégustation Rouillac 27 avril 2026
- Rouillac boucle locale 27 boucle C Rouillac Charente 1 mai 2026