PRINTEMPS DES PEINTRES 2026 18 rue des ecoles Rouillac

Rouillac

PRINTEMPS DES PEINTRES 2026

18 rue des ecoles 16170 GOURVILLE Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 14:30:00

fin : 2026-05-10 17:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Les oeuvres exposées auront pour thème L’ARBRE dans tous ses états . Vernissage 9 Mai 2026 à17H30

.

18 rue des ecoles 16170 GOURVILLE Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 09 14 auplaisirdelire16@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The theme of the works exhibited will be TREE in all its states . Opening May 9, 2026 at 5:30 pm

L’événement PRINTEMPS DES PEINTRES 2026 Rouillac a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Rouillacais