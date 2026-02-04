Printemps des pelotes Kutzenhausen

Printemps des pelotes

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-03-20 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

2026-03-20

Salon de la laine et du printemps. Ventes, expositions, créations et défilé animeront ces journées dédiées à la laine.

Une soixantaine d’exposants participeront à ce 9ème Printemps des Pelotes pour enchanter votre quotidien avec leurs dernières créations. Des éleveurs-producteurs de laine de mouton, de chèvre, de lama, originaires de plusieurs régions françaises, d’Allemagne et de Belgique, proposent leurs productions aux doux noms d’angora, alpaga, cachemire, mohair… Des créateurs et des revendeurs présentent écheveaux et pelotes, articles de mercerie et de décoration, kits de tricot, vêtements ’’femmes et enfants ‘’, accessoires de mode… D’autres experts du fil et de l’aiguille conseillent et partagent leur savoir-faire dans le cadre de leurs démonstrations de filage de laine, de tissage au peigne, de tricot, de crochet, de feutrage… Des expositions d’artistes et d’artisans animeront cette manifestation également dédiée au renouveau printanier avec de la décoration pascale et quelques produits du terroir. .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

Wool and spring fair. Sales, exhibitions, creations and fashion show will animate these days dedicated to wool.

