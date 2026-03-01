Printemps des Poètes Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon
Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2026-03-13 18:30:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
avec le collectif Poézik, dégustation pour tous de mots, saupoudrés de quelques notes. L’abus de poésie étant vivement recommandé.
Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr
English :
with the Poézik collective, a tasting of words for all, sprinkled with a few notes. Poetry abuse is highly recommended.
