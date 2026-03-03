Printemps des poètes Mellois et des écrivains Place Bujault Melle
Printemps des poètes Mellois et des écrivains
Place Bujault Metullum Melle Deux-Sèvres
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Printemps des poètes Mellois et des écrivains
Samedi 14 mars
de 14h à 19h
Au Metullum, place Bujault, Melle
Tout public
Entrée libre
Lecture par les auteurs et tout public, avec une buvette, organisé par Plumes et Voix du Mellois.
Renseignements et inscription par téléphone. .
Place Bujault Metullum Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 15 17 68
