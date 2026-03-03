Printemps des poètes Mellois et des écrivains Place Bujault Melle

Printemps des poètes Mellois et des écrivains

Samedi 14 mars

de 14h à 19h

Au Metullum, place Bujault, Melle

Tout public

Entrée libre

Lecture par les auteurs et tout public, avec une buvette, organisé par Plumes et Voix du Mellois.

Renseignements et inscription par téléphone. .

Place Bujault Metullum Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 15 17 68

