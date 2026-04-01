Printemps du Thouet Montreuil-Bellay
Printemps du Thouet Montreuil-Bellay dimanche 26 avril 2026.
Montreuil-Bellay
Printemps du Thouet
Place du Port Sainte-Catherine Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Participez au Printemps du Thouet, la fête de l’écotourisme de Montreuil-Bellay !
C’est le retour du Printemps du Thouet !
Le Port Sainte-Catherine accueille chaque année des acteurs de la biodiversité et du tourisme durable pour le Printemps du Thouet.
Le dimanche 26 avril, petits et grands peuvent profiter d’un large panel d’activités ; de la traditionnelle distribution de plantes aromatiques, au marché floral et maraîcher, en passant par des animations pêches, des balades commentées et des représentations artistiques.
Sur place, des producteurs et artisans locaux sont présents ainsi qu’une buvette avec restauration.
Profitez de cette journée pour découvrir les Bienveillantes, les 6 statues racontant l’histoire millénaire de la ville !
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 26 avril 2026 de 10h à 18h. .
Place du Port Sainte-Catherine Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 17 60 information@ville-montreuil-bellay.fr
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English :
Take part in Printemps du Thouet, Montreuil-Bellay’s ecotourism festival!
L’événement Printemps du Thouet Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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