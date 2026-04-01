Montreuil-Bellay

Printemps du Thouet

Place du Port Sainte-Catherine Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Participez au Printemps du Thouet, la fête de l’écotourisme de Montreuil-Bellay !

C’est le retour du Printemps du Thouet !

Le Port Sainte-Catherine accueille chaque année des acteurs de la biodiversité et du tourisme durable pour le Printemps du Thouet.

Le dimanche 26 avril, petits et grands peuvent profiter d’un large panel d’activités ; de la tradition­nelle distribution de plantes aroma­tiques, au marché floral et maraîcher, en passant par des animations pêches, des ba­lades commentées et des représentations artistiques.

Sur place, des producteurs et arti­sans locaux sont présents ainsi qu’une buvette avec restauration.

Profitez de cette journée pour découvrir les Bienveillantes, les 6 statues racontant l’histoire millénaire de la ville !

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 26 avril 2026 de 10h à 18h. .

Place du Port Sainte-Catherine Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 17 60 information@ville-montreuil-bellay.fr

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English :

Take part in Printemps du Thouet, Montreuil-Bellay’s ecotourism festival!

L’événement Printemps du Thouet Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME