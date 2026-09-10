Prioriser les oeuvres en cas de sinistre, Musée de la vallée, La Sapinière, Barcelonnette

Informations pratiques

Prioriser les oeuvres en cas de sinistre Samedi 19 septembre, 15h00, 17h00 Musée de la vallée, La Sapinière Alpes-de-Haute-Provence

15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

« Le patrimoine, un héritage à sauvegarder »

Quelles oeuvres du musée protégeriez-vous en cas de sinistre ?

Le musée de Barcelonnette vous propose de participer à un atelier pour sélectionner les oeuvres à sauvegarder dans la salle « Gens de l’Ubaye, Gens du Piémont ».

Réservation de l’atelier au 04 92 81 27 15

Musée de la vallée, La Sapinière Avenue de la Libération, 04400 Barcelonnette, France Barcelonnette 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492812715 https://www.museedelavallee.fr Pluridisciplinaires, les collections du musée de la Vallée à Barcelonnette interrogent aussi les autres cultures et témoignent de l’ouverture de la Vallée sur le monde : la collection d’objets ethnographiques extra-européens réunis lors de son voyage autour du monde (1882-1883) par le voyageur Émile Chabrand ; les toiles orientalistes (et la collection d’objets ethnographiques issus de la culture nord-africaine) du couple d’artistes peintres Jean Caire et Marie Tonoir ; les collections Américaines constituées par la donation de la Chambre de commerce française du Mexique (1952), la donation du gouvernement mexicain (1976), sans oublier les nouvelles acquisitions (1988-2017). Le fonds François Arnaud et Antoine Ollivier [archéologie (Ubaye/Europe/Egypte) – numismatique ancienne] – Le fonds Emile Chabrand [ethnographie extra-européenne – archéologie précolombienne – sciences naturelles] – Le fonds Abbé Caire [ornithologie] – Le fonds Jean Caire et Marie Tonoir [peintures et ethnographie nord-africaine] – Le fonds Mexique [art populaire et ethnographie du Mexique] – Le fonds photographique [Photographies : Mexique, Chine, Japon, Afrique… – Cousins d’Amérique par Jacqueline Colde, FRAM, 1993], etc. Les dépôts (2005-2014) des autres collections publiques de France : le musée des Beaux-Arts/Palais Longchamp (Marseille, 2005), le musée du quai Branly (Paris, 2007), le musée des Beaux-Arts de Lyon (Lyon, 2012). Dépôt du musée des Confluences de Lyon : 15 toiles orientalistes signées Marie Caire et Jean Caire (2014). Fermeture annuelle : 4 novembre au 21 décembre inclus.

« Le patrimoine, un héritage à sauvegarder »

©M MOLLE