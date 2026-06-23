Prise en main de son smartphone Médiathèque Jacques Demy Nantes jeudi 17 septembre 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 10:00 – 11:30

Gratuit : oui Sur inscription Adulte

Atelier numérique pour adultes : Initiation en groupe à la prise en main de son smartphone

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ 02 40 41 95 95 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=atelier-numerique-mediatheque-jacques-demy-prendre-en-main-son-smartphone



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