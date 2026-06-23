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Prise en main de son smartphone Médiathèque Jacques Demy Nantes

Prise en main de son smartphone Médiathèque Jacques Demy Nantes

Prise en main de son smartphone Médiathèque Jacques Demy Nantes jeudi 17 septembre 2026.

Lieu : Médiathèque Jacques Demy

Adresse : 24 Quai de la Fosse

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 17 septembre 2026

Fin : jeudi 17 septembre 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 10:00 – 11:30
Gratuit : oui Sur inscription Adulte 

Atelier numérique pour adultes : Initiation en groupe à la prise en main de son smartphone

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ 02 40 41 95 95 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=atelier-numerique-mediatheque-jacques-demy-prendre-en-main-son-smartphone


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