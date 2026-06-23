Prise en main de son smartphone Médiathèque Jacques Demy Nantes
Prise en main de son smartphone Médiathèque Jacques Demy Nantes jeudi 17 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 10:00 – 11:30
Gratuit : oui Sur inscription Adulte
Atelier numérique pour adultes : Initiation en groupe à la prise en main de son smartphone
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ 02 40 41 95 95 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=atelier-numerique-mediatheque-jacques-demy-prendre-en-main-son-smartphone
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