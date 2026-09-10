Prise en main des téléphones Android, Médiathèque Empalot, Toulouse

Informations pratiques

Prise en main des téléphones Android Jeudi 12 novembre, 14h30 Médiathèque Empalot Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T14:30:00+01:00 – 2026-11-12T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-12T14:30:00+01:00 – 2026-11-12T17:00:00+01:00

Outil indispensable du quotidien, le téléphone n’en demeure pas moins un outil livré sans aucune explication.

Bien que simple d’utilisation, le système Android nécessite une prise en main avant d’être adapté à vos besoins.

Venez explorer votre téléphone !

Sur inscription à l’accueil de la médiathèque Empalot ou au 05 36 25 20 80.

Atelier numérique de la Médiathèque Empalot.

Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot [{« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 80 »}] La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin

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