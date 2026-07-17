Prisonnières : Les dernières années de la prison Saint-Lazare (1919-1932), Médiathèque Françoise Sagan, Paris

Informations pratiques

Prisonnières : Les dernières années de la prison Saint-Lazare (1919-1932) 1 – 6 septembre Médiathèque Françoise Sagan Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T13:00:00+02:00 – 2026-09-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-06T13:00:00+02:00 – 2026-09-06T18:00:00+02:00

Prisonnières

Les dernières années de la prison Saint-Lazare (1919-1932)

Au sortir de la Grande Guerre, tous les Parisiens connaissent la sombre façade de la prison Saint-Lazare, dans le faubourg Saint-Denis. Derrière les murs délabrés de cet ancien couvent, on punit et on soigne. Unique prison de femmes à Paris, elle enferme jusqu’à plus de mille détenues : prévenues, condamnées à de courtes peines, prostituées ayant enfreint la règlementation. Son infirmerie assure le contrôle sanitaire et traite les syphilitiques.

Le sort de cet établissement, souvent comparé à une lèpre au cœur de la capitale, se joue dans les années 1920, marquées par une politique nataliste répressive et l’angoisse du « péril vénérien ». En 1932, la prison ferme avant d’être partiellement démolie. L’infirmerie, d’abord transformée en maison de santé pour prostituées, abrite aujourd’hui la médiathèque Françoise-Sagan.

L’exposition s’attachera à rendre visible et sensible cette histoire dont les lieux actuels gardent peu de traces. Elle réunira de nombreuses photographies de la prison durant ses dernières années, conservées au musée Carnavalet-Histoire de Paris et à la Commission du Vieux Paris, ainsi qu’une sélection d’images, livres, documents et objets issus d’institutions et associations (Archives, bibliothèques de la Ville de Paris, Centre de Ressources sur l’Histoire des Crimes et des Peines, Criminocorpus,…).

Le parcours interrogera les multiples regards portés sur les prisonnières et ce qu’ils révèlent de la condition féminine de l’époque. Il mettra l’accent sur les traces ténues qu’elles ont elles-mêmes laissées : écrits, graffitis, empreintes témoignant de la vie de ces ombres de l’histoire.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Paris 75010 Quartier de la Porte-Saint-Denis Paris Île-de-France 01 53 24 69 70 https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-francoise-sagan-8695 https://www.instagram.com/mediathequefrancoisesagan/ La médiathèque a ouvert le 16 mai 2015 au cœur du carré historique du Clos Saint-Lazare. Sur 4300m² d’un bâtiment historique réhabilité, elle vous propose une collection de plus de 100000 documents en prêt.

Elle comprend également le Fonds patrimonial jeunesse Heure joyeuse.

La médiathèque offre une programmation culturelle régulière et mène une politique active de partenariat avec les associations et institutions culturelles et sociales.

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© Henri Manuel – Musée Carnavalet – Histoire de Paris