Chabris

Prix Christophe Beaufils

Les Vigneaux Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 13:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Course cycliste Christophe BEAUFILS

Course cycliste Le Prix Christophe BEAUFILS à la zone des Vigneaux. Départ à 13h30 pour Access 3/4 et départ à 16h pour Access 1/2. Buvette sur place. .

Les Vigneaux Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 15 88

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English :

Christophe BEAUFILS cycling race

L’événement Prix Christophe Beaufils Chabris a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Chabris Pays de Bazelle