Prix Christophe Beaufils Chabris
Prix Christophe Beaufils Chabris dimanche 14 juin 2026.
Chabris
Prix Christophe Beaufils
Les Vigneaux Chabris Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 13:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Course cycliste Christophe BEAUFILS
Course cycliste Le Prix Christophe BEAUFILS à la zone des Vigneaux. Départ à 13h30 pour Access 3/4 et départ à 16h pour Access 1/2. Buvette sur place. .
Les Vigneaux Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 15 88
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English :
Christophe BEAUFILS cycling race
L’événement Prix Christophe Beaufils Chabris a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Chabris Pays de Bazelle
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