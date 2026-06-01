Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Prix Christophe Beaufils Chabris

Prix Christophe Beaufils Chabris

Prix Christophe Beaufils Chabris dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Les Vigneaux

Ville : 36210 Chabris

Département : Indre

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : Gratuit

Chabris

Prix Christophe Beaufils

Les Vigneaux Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 13:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Course cycliste Christophe BEAUFILS
Course cycliste Le Prix Christophe BEAUFILS à la zone des Vigneaux. Départ à 13h30 pour Access 3/4 et départ à 16h pour Access 1/2. Buvette sur place.   .

Les Vigneaux Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 15 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Christophe BEAUFILS cycling race

L’événement Prix Christophe Beaufils Chabris a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Chabris Pays de Bazelle

À voir aussi à Chabris (Indre)