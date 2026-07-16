Prix de la photographie maritime, Port du Guilvinec-Léchiagat, Guilvinec

Informations pratiques

Prix de la photographie maritime 29 mai – 30 septembre 2027 Port du Guilvinec-Léchiagat Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-29T10:30:00+02:00 – 2027-05-29T23:59:00+02:00

Fin : 2027-09-30T00:00:00+02:00 – 2027-09-30T23:59:00+02:00

Le musée national de la Marine décerne cette année son premier Prix de la photographie maritime. Ce prix récompense le travail d’un ou d’une photographe contemporain(e) dont le regard posé sur les enjeux maritimes rencontre ceux que porte le musée. Cette première édition est organisée en partenariat avec le Festival photo La mer en partage de Guilvinec/Léchiagat.

La remise du prix aura lieu lors du week-end d’inauguration du festival, le samedi 4 juin 2027. Le travail du ou de la photographe primé(e) sera exposé au Guilvinec pendant toute la durée du festival, de début juin à fin septembre 2027.

Une exposition monographique du travail du ou de la photographie primé(e), présentant une sélection de son travail plus large que celle proposée à Guilvinec/Léchiagat, sera organisée au musée national de la Marine à Paris en novembre 2027.

Port du Guilvinec-Léchiagat Guilvinec – Léchiagat Guilvinec 29730 Finistère Bretagne 0659262646 https://www.festivalphotoduguilvinec.bzh Un Festival à ciel ouvert sur le port du Guilvinec-Léchiagat et les rues adjacentes des deux communes. Le Festival photo La mer en partage est né en 2013 et expose chaque année environ 300 photos d’environ 15 à 20 photographes professionnel.le.s. Le coeur de la programmation : des images qui célèbrent la mer et les océans, le quotidien des hommes et des femmes qui en vivent, qui en rêvent, qui les protègent ou les étudient. Un Festival animé par une solide équipe de bénévoles ancré en Pays bigouden mais tout autant ouvert sur le monde. Par la route : A82 (Nantes-Quimper) ou RN 165 (voie express Rennes-Quimper) puis direction Pont-l’Abbé.

Par le train : 8 à 10 allers-retours directs quotidiens Paris-Quimper entre 3h40 et 4h30.

Parkings gratuits autour du Port.

Le musée national de la Marine décerne cette année son premier Prix de la photographie maritime. Ce prix récompense le travail d’un ou d’une photographe contemporain(e) dont le regard posé sur les le…

© Musée national de la Marine