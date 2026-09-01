Prix Froger-Ferron Concert pedagogique Parcé
samedi 12 septembre 2026 · Parcé
Informations pratiques
Parcé
Prix Froger-Ferron Concert pedagogique
2 Rue de la Bascule Parcé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12 16:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Chaque année le rendez-vous est donné dans le Pays de Fougères (35) plus exactement à Parcé pour le festival du Prix Froger-Ferron.
Venez découvrir les coulisses de la création musicale avec Kelt Duo, composé de Xavier Le Courtois à l’accordéon diatonique et de sa fille Kloé au trombone.
Lors de cette rencontre privilégiée, les deux musiciens vous dévoileront leur manière de travailler et de construire leurs arrangements à partir de thèmes issus du répertoire traditionnel. Entre explications, démonstrations et échanges avec le public, vous serez invités à entrer dans leur univers de création.
Le défi qu’ils se lanceront Arranger un morceau en direct, qu’ils interpréteront ensuite lors du fest-noz du soir ! .
2 Rue de la Bascule Parcé 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 23 96 40 78
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English :
L’événement Prix Froger-Ferron Concert pedagogique Parcé a été mis à jour le 2026-08-13 par OT FOUGERES
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