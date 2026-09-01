Informations pratiques

Parcé

Prix Froger-Ferron Concert pedagogique

2 Rue de la Bascule Parcé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12 16:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Chaque année le rendez-vous est donné dans le Pays de Fougères (35) plus exactement à Parcé pour le festival du Prix Froger-Ferron.

Venez découvrir les coulisses de la création musicale avec Kelt Duo, composé de Xavier Le Courtois à l’accordéon diatonique et de sa fille Kloé au trombone.

Lors de cette rencontre privilégiée, les deux musiciens vous dévoileront leur manière de travailler et de construire leurs arrangements à partir de thèmes issus du répertoire traditionnel. Entre explications, démonstrations et échanges avec le public, vous serez invités à entrer dans leur univers de création.

Le défi qu’ils se lanceront Arranger un morceau en direct, qu’ils interpréteront ensuite lors du fest-noz du soir ! .

2 Rue de la Bascule Parcé 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 23 96 40 78

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English :

L’événement Prix Froger-Ferron Concert pedagogique Parcé a été mis à jour le 2026-08-13 par OT FOUGERES