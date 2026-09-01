Prix Froger-Ferron Dernière journée Parcé
dimanche 13 septembre 2026 · Parcé
Informations pratiques
Parcé
Prix Froger-Ferron Dernière journée
Parcé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13 21:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Chaque année le rendez-vous est donné dans le Pays de Fougères (35) plus exactement à Parcé pour le festival du Prix Froger-Ferron.
Venez participer gratuitement
– A la randonnée chantée A la découverte des Landes de Jaunouse de 9h30 à 12h30
– Au Concours d’accordéon diatonique 10h30-11h30 Inscription au concours 14h30 début du concours
– A la photo de groupe des musiciens de la fête à 11h30
– La Beurdinette avec arrivée de l’apéro de la fête à 11h45
– Et plein d’autres surprises !
De 12h00 à 14h00 repas champêtre Dans une belle ambiance nous vous proposons Assiette de cochon grillé et accompagnement & dessert
16€/pers Réservation au 06.04.18.89.63 (paiement par chèque ) ou en ligne .
Parcé 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 23 96 40 78
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English :
L’événement Prix Froger-Ferron Dernière journée Parcé a été mis à jour le 2026-08-13 par OT FOUGERES
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