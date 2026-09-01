Informations pratiques

Parcé

Prix Froger-Ferron Dernière journée

Parcé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13 21:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Chaque année le rendez-vous est donné dans le Pays de Fougères (35) plus exactement à Parcé pour le festival du Prix Froger-Ferron.

Venez participer gratuitement

– A la randonnée chantée A la découverte des Landes de Jaunouse de 9h30 à 12h30

– Au Concours d’accordéon diatonique 10h30-11h30 Inscription au concours 14h30 début du concours

– A la photo de groupe des musiciens de la fête à 11h30

– La Beurdinette avec arrivée de l’apéro de la fête à 11h45

– Et plein d’autres surprises !

De 12h00 à 14h00 repas champêtre Dans une belle ambiance nous vous proposons Assiette de cochon grillé et accompagnement & dessert

16€/pers Réservation au 06.04.18.89.63 (paiement par chèque ) ou en ligne .

Parcé 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 23 96 40 78

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English :

L’événement Prix Froger-Ferron Dernière journée Parcé a été mis à jour le 2026-08-13 par OT FOUGERES