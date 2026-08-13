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AGENDA · Parcé

Prix Froger-Ferron Fest deiz ha noz Parcé

samedi 12 septembre 2026 · Parcé

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Ville
35210 Parcé
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Parcé

Prix Froger-Ferron Fest deiz ha noz

Parcé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:00:00
fin : 2026-09-12 03:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Chaque année le rendez-vous est donné dans le Pays de Fougères (35) plus exactement à Parcé pour le festival du Prix Froger-Ferron.

Venez prendre part au Fest Deizh sous le chapiteau et la grange des Landes de Jaunouse!
Ouverture à 13h, 14h-2h scènes, 2h veillée   .

Parcé 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 23 96 40 78 

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English :

L’événement Prix Froger-Ferron Fest deiz ha noz Parcé a été mis à jour le 2026-08-13 par OT FOUGERES

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