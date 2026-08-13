Prix Froger-Ferron Fest deiz ha noz Parcé
samedi 12 septembre 2026 · Parcé
Informations pratiques
Parcé
Prix Froger-Ferron Fest deiz ha noz
Parcé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:00:00
fin : 2026-09-12 03:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Chaque année le rendez-vous est donné dans le Pays de Fougères (35) plus exactement à Parcé pour le festival du Prix Froger-Ferron.
Venez prendre part au Fest Deizh sous le chapiteau et la grange des Landes de Jaunouse!
Ouverture à 13h, 14h-2h scènes, 2h veillée .
Parcé 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 23 96 40 78
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English :
L’événement Prix Froger-Ferron Fest deiz ha noz Parcé a été mis à jour le 2026-08-13 par OT FOUGERES
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