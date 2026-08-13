Prix Froger-Ferron Grande Veillée Parcé
vendredi 11 septembre 2026 · Parcé
Informations pratiques
Parcé
Prix Froger-Ferron Grande Veillée
Parcé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Chaque année le rendez-vous est donné dans le Pays de Fougères (35) plus exactement à Parcé pour le festival du Prix Froger-Ferron.
Pour cette nouvelle édition, le festival revient aux Landes de Jaunouse (site naturel entre Parcé et Billé), sous un chapiteau !
Grande veillée Cette année les danseurs sont aux commandes, les musiciens relèvent le défi ! Danseurs, musiciens et spectateurs sont invités à partager une soirée conviviale autour du répertoire de Haute-Bretagne et d’ailleurs. Cette année, les danseurs choississent les danses… et les musiciens relèvent le défi en trouvant les airs pour faire vivire le parquet ! Alors, êtes-vous prêt ?
Début à 20h30, à 22h soupe à l’oignon .
Parcé 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 23 96 40 78
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English :
L’événement Prix Froger-Ferron Grande Veillée Parcé a été mis à jour le 2026-08-13 par OT FOUGERES
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