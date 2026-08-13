Informations pratiques

Parcé

Prix Froger-Ferron Grande Veillée

Parcé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Chaque année le rendez-vous est donné dans le Pays de Fougères (35) plus exactement à Parcé pour le festival du Prix Froger-Ferron.

Pour cette nouvelle édition, le festival revient aux Landes de Jaunouse (site naturel entre Parcé et Billé), sous un chapiteau !

Grande veillée Cette année les danseurs sont aux commandes, les musiciens relèvent le défi ! Danseurs, musiciens et spectateurs sont invités à partager une soirée conviviale autour du répertoire de Haute-Bretagne et d’ailleurs. Cette année, les danseurs choississent les danses… et les musiciens relèvent le défi en trouvant les airs pour faire vivire le parquet ! Alors, êtes-vous prêt ?

Début à 20h30, à 22h soupe à l’oignon .

Parcé 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 23 96 40 78

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English :

L’événement Prix Froger-Ferron Grande Veillée Parcé a été mis à jour le 2026-08-13 par OT FOUGERES