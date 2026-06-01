Pro du tourisme : IA et communication digitale, passez du test à la performance !, CCI AUDE Lézignan-Corbières, Lézignan-Corbières
Pro du tourisme : IA et communication digitale, passez du test à la performance !, CCI AUDE Lézignan-Corbières, Lézignan-Corbières mardi 2 juin 2026.
Pro du tourisme : IA et communication digitale, passez du test à la performance ! Mardi 2 juin, 09h00 CCI AUDE Lézignan-Corbières Aude
377 €TTC / pers avec prise en charge possible par les OPCO. Nombre de places limité. Test de niveau obligatoire pour valider la demande d’inscription. Venir avec son ordinateur et avoir au moins un compte Chat GPT.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00
Rendez-vous le 2 juin, à la CCI, pour une journée 100% pratique dédiée aux professionnels du tourisme.
Au programme : apprendre à créer des contenus marketing efficaces, booster vos réseaux sociaux, améliorer votre e-réputation et optimiser votre visibilité web. Tout ça grâce à l’IA !
Ici, pas de théorie inutile : vous travaillez directement sur vos propres contenus, avec des outils concrets que vous pourrez réutiliser immédiatement.
Alors si vous voulez vraiment passer à la vitesse supérieure… inscrivez-vous dès maintenant auprès de la CCI Aude.
Un expert e-tourisme à vos côtés
La formation est animée par Arnaud MAES (ID-REZO) :
Expert en e-tourisme & intelligence artificielle
Plus de 25 ans d’expérience terrain
Une approche pragmatique, directement applicable à votre activité
La formation est certifiée QUALIOPI
CCI AUDE Lézignan-Corbières Gaujac – 11200 Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.aude.cci.fr/evenement/formation-ia-tourisme-passez-du-test-la-performance-le-2-juin »}]
La CCI Aude vous propose de faire de l’IA un véritable levier de performance pour votre entreprise touristique avec une formation d’une journée constituée de 4 ateliers pour passer à l’action. IA Intelligence artificielle
CCI AUDE
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