Pro du tourisme : IA et communication digitale, passez du test à la performance !, CCI AUDE Lézignan-Corbières, Lézignan-Corbières

Pro du tourisme : IA et communication digitale, passez du test à la performance ! Mardi 2 juin, 09h00 CCI AUDE Lézignan-Corbières Aude

377 €TTC / pers avec prise en charge possible par les OPCO. Nombre de places limité. Test de niveau obligatoire pour valider la demande d’inscription. Venir avec son ordinateur et avoir au moins un compte Chat GPT.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00

Rendez-vous le 2 juin, à la CCI, pour une journée 100% pratique dédiée aux professionnels du tourisme.

Au programme : apprendre à créer des contenus marketing efficaces, booster vos réseaux sociaux, améliorer votre e-réputation et optimiser votre visibilité web. Tout ça grâce à l’IA !

Ici, pas de théorie inutile : vous travaillez directement sur vos propres contenus, avec des outils concrets que vous pourrez réutiliser immédiatement.

Alors si vous voulez vraiment passer à la vitesse supérieure… inscrivez-vous dès maintenant auprès de la CCI Aude.

Un expert e-tourisme à vos côtés

La formation est animée par Arnaud MAES (ID-REZO) :

Expert en e-tourisme & intelligence artificielle

Plus de 25 ans d’expérience terrain

Une approche pragmatique, directement applicable à votre activité

La formation est certifiée QUALIOPI

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La CCI Aude vous propose de faire de l’IA un véritable levier de performance pour votre entreprise touristique avec une formation d’une journée constituée de 4 ateliers pour passer à l’action. IA Intelligence artificielle

CCI AUDE