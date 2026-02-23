PROCESSION DE LA SANCH Collioure

PROCESSION DE LA SANCH

2, place de l’église Collioure Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-03 21:00:00

fin : 2026-04-03 23:00:00

2026-04-03

Le vendredi 3 avril, ne manquez pas la procession de la Sanch à Collioure, tradition catholique célébrée dans plusieurs villes des Pyrénées orientales.

Départ de l’Eglise Notre Dame des Anges et parcours dans les ruelles de la ville, ponctué d’arrêts devant les reposoirs installés par les particuliers.

2, place de l'église Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

On Friday April 3, don’t miss the Sanch procession in Collioure, a Catholic tradition celebrated in many towns in the Eastern Pyrenees.

Departing from the Eglise Notre Dame des Anges, the procession winds its way through the narrow streets of the town, stopping at resting places set up by private individuals.

