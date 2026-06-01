Wattwiller

Procession votive vers Notre-Dame de Thierenbach

11 rue de la 1ère armée Wattwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 07:00:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-06-21

229e procession votive vers Notre-Dame de Thierenbach. Départ à 7h de l’église Saint-Jean-Baptiste, messe à 9h30 à la basilique. Ravitaillement en chemin. Covoiturage retour possible.

Participez à la 229e procession votive vers Notre-Dame de Thierenbach. Départ à 7h de l’église Saint-Jean-Baptiste. Le Père Stephan accompagnera les pèlerins et proposera des confessions durant le parcours. Une halte conviviale avec ravitaillement est prévue au Gros Chêne. Messe à 9h30 à la Basilique de Thierenbach. Covoiturage possible pour le retour. .

11 rue de la 1ère armée Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 42 76

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English :

229th Votive Procession to Our Lady of Thierenbach. Departure at 7:00 a.m. from St. John the Baptist Church; Mass at 9:30 a.m. at the basilica. Refreshments available along the way. Carpooling available for the return trip.

L’événement Procession votive vers Notre-Dame de Thierenbach Wattwiller a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay