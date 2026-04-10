Proclamation des résultats de l’Echappée Lecture 2025-2026 Salle polyvalente Moulins-Engilbert

Moulins-Engilbert

Proclamation des résultats de l’Echappée Lecture 2025-2026

Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 17:00:00

fin : 2026-05-07 19:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Proclamation des résultats de l’Echappée Lecture 2025-2026 (prix de littérature jeunesse) + Spectacle Dans la nuit noire

À 17h à la Salle Polyvalente, avenue Perricaudet.

Spectacle Dans la nuit noire, une valisette à mots . Par La Minoterie. Gratuit, à partir de 3 ans, durée 30mn.

Réservation auprès de la Bibliothèque Départementale au 03 86 71 69 60 ou par mail bibliotheque@nievre.fr .

Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 69 60 bibliotheque@nievre.fr

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English : Proclamation des résultats de l’Echappée Lecture 2025-2026

L’événement Proclamation des résultats de l’Echappée Lecture 2025-2026 Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Rives du Morvan