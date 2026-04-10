Proclamation des résultats de l’Echappée Lecture 2025-2026 Salle polyvalente Moulins-Engilbert
Proclamation des résultats de l’Echappée Lecture 2025-2026 Salle polyvalente Moulins-Engilbert jeudi 7 mai 2026.
Moulins-Engilbert
Proclamation des résultats de l’Echappée Lecture 2025-2026
Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 17:00:00
fin : 2026-05-07 19:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Proclamation des résultats de l’Echappée Lecture 2025-2026 (prix de littérature jeunesse) + Spectacle Dans la nuit noire
À 17h à la Salle Polyvalente, avenue Perricaudet.
Spectacle Dans la nuit noire, une valisette à mots . Par La Minoterie. Gratuit, à partir de 3 ans, durée 30mn.
Réservation auprès de la Bibliothèque Départementale au 03 86 71 69 60 ou par mail bibliotheque@nievre.fr .
Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 69 60 bibliotheque@nievre.fr
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English : Proclamation des résultats de l’Echappée Lecture 2025-2026
L’événement Proclamation des résultats de l’Echappée Lecture 2025-2026 Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Rives du Morvan
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