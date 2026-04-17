Randonnée pédestre Place du Champ de foire Moulins-Engilbert
Randonnée pédestre Place du Champ de foire Moulins-Engilbert lundi 4 mai 2026.
Moulins-Engilbert
Randonnée pédestre
Place du Champ de foire Le bourg Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 14:30:00
fin : 2026-05-04 16:00:00
Date(s) :
2026-05-04
Organisée par les Traîne-Savates du Bazois.
Départ à 14h30 de la place du champ de foire pour une randonnée de 5 km environ.
Prévoir de bonnes chaussures de marche. Infos au 06 83 27 52 23. .
Place du Champ de foire Le bourg Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23
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English :
L’événement Randonnée pédestre Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Rives du Morvan
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