Randonnée pédestre Place du Champ de foire Moulins-Engilbert

Moulins-Engilbert

Randonnée pédestre

Place du Champ de foire Le bourg Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 14:30:00

fin : 2026-05-04 16:00:00

Date(s) :

2026-05-04

Organisée par les Traîne-Savates du Bazois.

Départ à 14h30 de la place du champ de foire pour une randonnée de 5 km environ.

Prévoir de bonnes chaussures de marche. Infos au 06 83 27 52 23. .

Place du Champ de foire Le bourg Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée pédestre Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Rives du Morvan