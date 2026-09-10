PROFESSEUR ALAPAGE LES MILLE ET UNE NUITS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

PROFESSEUR ALAPAGE LES MILLE ET UNE NUITS

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le professeur Alapage, bibliothécaire passionné, passionnant, revisite les contes des mille et une nuits pour le bonheur des petits et des grands.

Embarquez pour un voyage magique au coeur du Moyen-Orient où une multitude de personnages drôles et loufoques vous attendent !

Et si le génie était en vérité méchant ?

Et si le tapis magique d’Aladdin n’existait pas ?

Et si Jasmine ne s’appelait pas Jasmine ?

Redécouvrez les contes les plus populaires des Mille et Une Nuits !

Un spectacle intéractif et vivant, où magie et humour se mêlent. 11 .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Professor Alapage, a passionate and captivating librarian, reimagines the tales of *One Thousand and One Nights* to the delight of young and old alike.

L’événement PROFESSEUR ALAPAGE LES MILLE ET UNE NUITS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE