PROFESSEUR ALAPAGE LES MILLE ET UNE NUITS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
PROFESSEUR ALAPAGE LES MILLE ET UNE NUITS
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le professeur Alapage, bibliothécaire passionné, passionnant, revisite les contes des mille et une nuits pour le bonheur des petits et des grands.
Embarquez pour un voyage magique au coeur du Moyen-Orient où une multitude de personnages drôles et loufoques vous attendent !
Et si le génie était en vérité méchant ?
Et si le tapis magique d’Aladdin n’existait pas ?
Et si Jasmine ne s’appelait pas Jasmine ?
Redécouvrez les contes les plus populaires des Mille et Une Nuits !
Un spectacle intéractif et vivant, où magie et humour se mêlent. 11 .
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Professor Alapage, a passionate and captivating librarian, reimagines the tales of *One Thousand and One Nights* to the delight of young and old alike.
L’événement PROFESSEUR ALAPAGE LES MILLE ET UNE NUITS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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