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PROFESSEUR ALAPAGE LES MILLE ET UNE NUITS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE
Adresse
156 Bis, Avenue de Lavaur
Ville
31500 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
11 11 11 Tarif de base plein tarif

Toulouse

PROFESSEUR ALAPAGE LES MILLE ET UNE NUITS

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Le professeur Alapage, bibliothécaire passionné, passionnant, revisite les contes des mille et une nuits pour le bonheur des petits et des grands.
Embarquez pour un voyage magique au coeur du Moyen-Orient où une multitude de personnages drôles et loufoques vous attendent !

Et si le génie était en vérité méchant ?
Et si le tapis magique d’Aladdin n’existait pas ?
Et si Jasmine ne s’appelait pas Jasmine ?

Redécouvrez les contes les plus populaires des Mille et Une Nuits !

Un spectacle intéractif et vivant, où magie et humour se mêlent. 11  .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Professor Alapage, a passionate and captivating librarian, reimagines the tales of *One Thousand and One Nights* to the delight of young and old alike.

L’événement PROFESSEUR ALAPAGE LES MILLE ET UNE NUITS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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