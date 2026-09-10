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Professionnels copropriété : Les matins des Pros de la Copro, Maison de l’Energie, Toulouse

mardi 29 septembre 2026 · Maison de l'Energie · Toulouse

Professionnels copropriété : Les matins des Pros de la Copro, Maison de l’Energie, Toulouse

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Maison de l'Energie
Adresse
Allée Jacques Chaban-Delmas 31500 TOULOUSE
Ville
31500 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Professionnels copropriété : Les matins des Pros de la Copro Mardi 29 septembre, 08h00 Maison de l’Energie Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T08:00:00+02:00 – 2026-09-29T09:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T08:00:00+02:00 – 2026-09-29T09:00:00+02:00

Nous proposons à nos professionnels de la copropriété engagés dans l’annuaire de Toulouse Métropole Rénov’, un temps d’échange de 8h à 9h.

Au programme : une première partie sur l’actu de la rénovation énergétique en copropriété, et nous répondront ensuite aux questions que vous nous aurez préalablement posées sur notre Boîte à question

Maison de l’Energie Allée Jacques Chaban-Delmas 31500 TOULOUSE Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://demarches-tm.eservices.toulouse-metropole.fr/renov/inscription-renov/?idagenda=330 »}] [{« link »: « https://forms.cloud.microsoft/e/E85Tu0FLbA »}] Métro ligne A station Marengo SNCF
Un temps d’échange entre professionnels engagés de l’annuaire Toulouse Métropole Rénov’ le matin de 8h à 9h, sur l’actualité de la rénovation énergétique en copropriété

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