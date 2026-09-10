Professionnels copropriété : Les matins des Pros de la Copro, Maison de l’Energie, Toulouse

Informations pratiques

Professionnels copropriété : Les matins des Pros de la Copro Mardi 29 septembre, 08h00 Maison de l’Energie Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T08:00:00+02:00 – 2026-09-29T09:00:00+02:00

Fin : 2026-09-29T08:00:00+02:00 – 2026-09-29T09:00:00+02:00

Nous proposons à nos professionnels de la copropriété engagés dans l’annuaire de Toulouse Métropole Rénov’, un temps d’échange de 8h à 9h.

Au programme : une première partie sur l’actu de la rénovation énergétique en copropriété, et nous répondront ensuite aux questions que vous nous aurez préalablement posées sur notre Boîte à question

Maison de l’Energie Allée Jacques Chaban-Delmas 31500 TOULOUSE Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://demarches-tm.eservices.toulouse-metropole.fr/renov/inscription-renov/?idagenda=330 »}] [{« link »: « https://forms.cloud.microsoft/e/E85Tu0FLbA »}] Métro ligne A station Marengo SNCF

Un temps d’échange entre professionnels engagés de l’annuaire Toulouse Métropole Rénov’ le matin de 8h à 9h, sur l’actualité de la rénovation énergétique en copropriété