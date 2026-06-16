Châlette-sur-Loing

Profil Groove

Rue du Lac Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Profil Groove

Reprises groove ! de Kool and the Gang, Mickael Jackson, Earth Wind and Fire, Donna Summer, Chic, Stevie Wonder, Sisters Sledge, The Pasadenas, Shalamar, Jamiroquai, et bien d’autres encore ! .

Rue du Lac Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 12

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English :

Groove Profile

L’événement Profil Groove Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS