Profil Groove Châlette-sur-Loing
Profil Groove Châlette-sur-Loing samedi 25 juillet 2026.
Châlette-sur-Loing
Profil Groove
Rue du Lac Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Profil Groove
Reprises groove ! de Kool and the Gang, Mickael Jackson, Earth Wind and Fire, Donna Summer, Chic, Stevie Wonder, Sisters Sledge, The Pasadenas, Shalamar, Jamiroquai, et bien d’autres encore ! .
Rue du Lac Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 12
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Groove Profile
L’événement Profil Groove Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS
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