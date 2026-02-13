Programmation cinéma carte blanche à Sido Lansari, Centre de Documentation du Cinéma et du Court Métrage de La Jetée, Clermont-Ferrand

Programmation cinéma carte blanche à Sido Lansari Mercredi 28 octobre, 18h30 Centre de Documentation du Cinéma et du Court Métrage de La Jetée Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T18:30:00+01:00 – 2026-10-28T20:00:00+01:00

Fin : 2026-10-28T18:30:00+01:00 – 2026-10-28T20:00:00+01:00

Le cycle de recherche « Archives/Dormance » porté par l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole prend la forme de résidences, de workshops et d’un colloque étayé par une programmation cinéma et une exposition. Il prend pour point de départ la recherche de Sido Lansari, artiste marocain et chercheur à la Coopérative de recherche, dont le travail met en lumière l’absence quasi totale de représentations des personnes d’origine nord-africaine dans l’histoire LGBTQIA+ en France.

Ce cycle questionne les méthodes et les formes capables de réunir les conditions d’activation de ces archives défaillantes ou empêchées, et ainsi pose les bases d’une réflexion élargie sur la fabrique de récits contemporains et sur la possibilité d’une archive vivante, ouverte aux déviations et aux devenirs.

Imaginé par Sido Lansari, en collaboration avec La Jetée, centre de documentation du cinéma et du court métrage, ce programme propose une sélection de courts métrages marocains issus des archives de La Jetée, notamment ceux non retenus au Festival du court métrage.

En redonnant visibilité à ces films oubliés ou écartés, la séance questionne les mécanismes de reconnaissance et de mémoire qui traversent l’histoire du cinéma. Avec le temps, ces œuvres deviennent elles-mêmes des documents d’archives qui apparaissent aujourd’hui comme des pièces manifestes, témoignant des désirs, des luttes et des imaginaires d’une époque.

Centre de Documentation du Cinéma et du Court Métrage de La Jetée 6 place Michel de l’Hospital, Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.esacm.fr/membre-chercheur/sido-lansari/ »}]

Le cycle de recherche « Archives/Dormance » porté par l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole prend la forme de résidences, de workshops et d’un colloque étayé par une programmation cinéma et …

Archives/Dormance©Sido Lansari