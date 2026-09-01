Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 17:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

TOUT PART A VELO

La culture s’invite sur la course annuelle Les Deux Jours Cyclistes . Le trio des Garçons s’il vous plaît monte à biclou tout en chantant des chansons en référence au vélo, son histoire et ses enjeux d’émancipation. .

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45 billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

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English :

EVERYWHERE BY BIKE

L’événement PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Sud Retz Atlantique