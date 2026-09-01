PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même
dimanche 13 septembre 2026 · Machecoul-Saint-Même
Informations pratiques
Machecoul-Saint-Même
PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27
Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
TOUT PART A VELO
La culture s’invite sur la course annuelle Les Deux Jours Cyclistes . Le trio des Garçons s’il vous plaît monte à biclou tout en chantant des chansons en référence au vélo, son histoire et ses enjeux d’émancipation. .
Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45 billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr
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EVERYWHERE BY BIKE
L’événement PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Sud Retz Atlantique
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