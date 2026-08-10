PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même
samedi 19 septembre 2026 · Machecoul-Saint-Même
Informations pratiques
Machecoul-Saint-Même
PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27
Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
INAUGURATION DE 2 PARCOURS A L’OCCASION DES JEP
18 km à vélo pour découvrir 9 sites patrimoniaux, du centre ville en passant par le bourg de Saint-Même. Des surprises vous attendent sur le trajet! .
Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45
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English :
INAUGURATION OF TWO TRAILS DURING THE EUROPEAN HERITAGE DAYS
L’événement PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Sud Retz Atlantique
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