Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

INAUGURATION DE 2 PARCOURS A L’OCCASION DES JEP

18 km à vélo pour découvrir 9 sites patrimoniaux, du centre ville en passant par le bourg de Saint-Même. Des surprises vous attendent sur le trajet! .

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45

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English :

INAUGURATION OF TWO TRAILS DURING THE EUROPEAN HERITAGE DAYS

L’événement PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Sud Retz Atlantique