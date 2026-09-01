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AGENDA · Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même

vendredi 25 septembre 2026 · Machecoul-Saint-Même

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
14 Rue de la Taillée
Ville
44270 Machecoul-Saint-Même
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
Venez découvrir en image et dans la convivialité, l’ensemble du programme pour la saison 2026-27. Soirée accompagnée par le groupe de musique Les Sassy Swingers .

Il y aura également un verre offert au bar du théâtre, ainsi que l’inauguration de nouveaux kakémonos imaginés par le graphiste TRAMBLE.   .

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45  billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

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English :

OPENING OF THE CULTURAL SEASON

L’événement PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Sud Retz Atlantique

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