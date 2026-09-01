Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE

Venez découvrir en image et dans la convivialité, l’ensemble du programme pour la saison 2026-27. Soirée accompagnée par le groupe de musique Les Sassy Swingers .

Il y aura également un verre offert au bar du théâtre, ainsi que l’inauguration de nouveaux kakémonos imaginés par le graphiste TRAMBLE. .

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45 billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr

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English :

OPENING OF THE CULTURAL SEASON

L’événement PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Sud Retz Atlantique