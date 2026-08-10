PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même
samedi 3 octobre 2026 · Machecoul-Saint-Même
Informations pratiques
Machecoul-Saint-Même
PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03 11:30:00
Date(s) :
2026-10-03
ATELIER CREATIF CADAVRE EXQUIS
Jouez avec les sons, avec les mots ou en dessin, à la manière des surréalistes. .
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
CREATIVE WORKSHOP: CADAVRE EXQUIS
L’événement PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Sud Retz Atlantique
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