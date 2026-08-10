Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-03 11:30:00

Date(s) :

2026-10-03

ATELIER CREATIF CADAVRE EXQUIS

Jouez avec les sons, avec les mots ou en dessin, à la manière des surréalistes. .

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

CREATIVE WORKSHOP: CADAVRE EXQUIS

L’événement PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Sud Retz Atlantique