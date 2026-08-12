Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29 20:30:00

fin : 2027-01-29 21:30:00

Date(s) :

2027-01-29

APPRENDRE A TOMBER, PAR LA COMPAGNIE CLEMENT PASCAUD

Une pièce de théâtre qui célèbre la puissance et la fragilité du sport et ce que sa pratique nous fait traverser.

Dès 13 ans. .

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45

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English :

LEARNING TO FALL, BY THE CLEMENT PASCAUD COMPANY

L’événement PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Sud Retz Atlantique