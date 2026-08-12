PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même
mardi 9 février 2027 · Machecoul-Saint-Même
Informations pratiques
Machecoul-Saint-Même
PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27
14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-09 20:00:00
fin : 2027-02-09 21:05:00
Date(s) :
2027-02-09
D’AMOUR, SPECTACLE DE DANSE
Chorégraphies et chansons autour de l’amour; du music-hall français aux comédies musicales de Broadway…
Dès 7 ans. .
14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45
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English :
D’AMOUR, A DANCE PERFORMANCE
L’événement PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Sud Retz Atlantique
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