Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-09 20:00:00

fin : 2027-02-09 21:05:00

Date(s) :

2027-02-09

D’AMOUR, SPECTACLE DE DANSE

Chorégraphies et chansons autour de l’amour; du music-hall français aux comédies musicales de Broadway…

Dès 7 ans. .

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45

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English :

D’AMOUR, A DANCE PERFORMANCE

L’événement PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Sud Retz Atlantique