Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27

23 Rue des Capucins Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 20:00:00

fin : 2027-04-02 22:00:00

Date(s) :

2027-04-02

ULTRA CINEMA, MARATHON DE LA DANSE

L’Ultra Cinéma est un semi-marathon de danse, sur la thématique du cinéma, le tout dans un esprit ludique et joyeux.

Au programme:

-échauffement collectif

-jeux et défis

-projection d’un film culte lié à la danse, choisi par le public .

23 Rue des Capucins Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45

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English :

ULTRA CINEMA, DANCE MARATHON

L’événement PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Sud Retz Atlantique