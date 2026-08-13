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AGENDA · Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même

vendredi 2 avril 2027 · Machecoul-Saint-Même

Informations pratiques

Début
vendredi 2 avril 2027
Fin
samedi 3 avril 2027
Heure de début
20:00:00
Adresse
23 Rue des Capucins
Ville
44270 Machecoul-Saint-Même
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27

23 Rue des Capucins Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-02 20:00:00
fin : 2027-04-02 22:00:00

Date(s) :
2027-04-02

ULTRA CINEMA, MARATHON DE LA DANSE
L’Ultra Cinéma est un semi-marathon de danse, sur la thématique du cinéma, le tout dans un esprit ludique et joyeux.

Au programme:
-échauffement collectif
-jeux et défis
-projection d’un film culte lié à la danse, choisi par le public   .

23 Rue des Capucins Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45 

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English :

ULTRA CINEMA, DANCE MARATHON

L’événement PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Sud Retz Atlantique

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