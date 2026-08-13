Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-05 10:00:00

fin : 2027-05-05 10:45:00

Date(s) :

2027-05-05

MOI PEAU, UN SPECTACLE DE DANSE

Moi Peau célèbre la peau, toucher, être touché… Trois danseuses, 1 grande membrane-peau…Spectacle présenté par la Compagnie Hanoumat.

Dès 3 ans. .

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45

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English :

MY SKIN, A DANCE PERFORMANCE

L’événement PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Sud Retz Atlantique