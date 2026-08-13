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AGENDA · Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même

mercredi 5 mai 2027 · Machecoul-Saint-Même

Informations pratiques

Début
mercredi 5 mai 2027
Fin
mercredi 5 mai 2027
Heure de début
10:00:00
Adresse
14 Rue de la Taillée
Ville
44270 Machecoul-Saint-Même
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-05 10:00:00
fin : 2027-05-05 10:45:00

Date(s) :
2027-05-05

MOI PEAU, UN SPECTACLE DE DANSE
Moi Peau célèbre la peau, toucher, être touché… Trois danseuses, 1 grande membrane-peau…Spectacle présenté par la Compagnie Hanoumat.

Dès 3 ans.   .

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45 

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English :

MY SKIN, A DANCE PERFORMANCE

L’événement PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Sud Retz Atlantique

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