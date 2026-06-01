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Programmation familles aux Jardins de la Jonction, Jardins de la Jonction, Genève

Programmation familles aux Jardins de la Jonction, Jardins de la Jonction, Genève

Programmation familles aux Jardins de la Jonction, Jardins de la Jonction, Genève mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Jardins de la Jonction

Adresse : avenue de la Jonction 19

Ville : 1235 Genève

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Programmation familles aux Jardins de la Jonction 3 – 28 juin Jardins de la Jonction

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Mouette 2026, c’est parti!
Chaque mercredi et dimanche de 14h à 17h, la MOUETTE des Jardins de la Jonction vous proposent des animations familiales gratuites !

Jardins de la Jonction avenue de la Jonction 19 Genève 1235 Jonction Genève
Mouette 2026, c’est parti!

Jardins de la Jonction

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