Programmation familles aux Jardins de la Jonction, Jardins de la Jonction, Genève

Programmation familles aux Jardins de la Jonction 3 – 28 juin Jardins de la Jonction

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Mouette 2026, c’est parti!

Chaque mercredi et dimanche de 14h à 17h, la MOUETTE des Jardins de la Jonction vous proposent des animations familiales gratuites !

Jardins de la Jonction avenue de la Jonction 19 Genève 1235 Jonction Genève

Mouette 2026, c’est parti!

Jardins de la Jonction