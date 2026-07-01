Programmation Festival Rosa Bonheur – Ala.Ni, Château de Rosa Bonheur, Thomery

Informations pratiques

Programmation Festival Rosa Bonheur – Ala.Ni Dimanche 19 juillet, 18h30 Château de Rosa Bonheur Seine-et-Marne

CATÉGORIE 1

30.00€

CATÉGORIE 2

23.00€

TARIF RÉDUIT

15.00€

– 10 ANS / RSA

6.00€

PASS WEEK-END

Les 2 concerts du week-end

Catégorie 1

51.00€

0

Catégorie 2

41.00€

0

Tarif réduit

26.00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T18:30:00+02:00 – 2026-07-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T18:30:00+02:00 – 2026-07-19T20:00:00+02:00

Soul et solaire, la londonienne à la voix d’or est de retour avec un nouvel album qui combine touches vintage et accents caribéens. Dans Sunshine Music, ALA.NI rayonne ! Marquée par une parenthèse de deux ans en Jamaïque, la musicienne signe onze titres à l’élégance intemporelle, imprégnés par la douceur de vivre au cœur d’une nature luxuriante.

Inspiré par la douceur de vivre au cœur de paysages luxuriants, Sunshine Music chante l’amour (« Something you said », « This is why », « I don’t want to hate you », « Rain on my heart », “Ton amour”) et la nature, célébrant la vie au fil d’une poétique impressionniste avec des ballades à l’élégance intemporelle. Soul, solaire et sensuelle, ALA.NI ravive le souvenir des horizons verdoyants baignés de chants d’oiseaux (“Blue Mountain”, “Summer Meadows”), des nuits habitées par la lumière de la lune (“Hey Moon”) et de l’océan qui colle à la peau de la vie insulaire (“Seaweed”). En tant qu’enfant d’immigré.e.s ayant grandi dans une ex- puissance coloniale, ALA.NI est aussi profondément marquée par le fait de vivre pour la première fois au sein d’une majorité noire : ainsi chante-t-elle les dégâts de l’impérialisme dans “Tief” — “voleur” en patois jamaïcain — qui emprunte un sample à “The Slave” du roi du calypso Mighty Sparrow. Enfin, “The best of me” rend hommage à Tony O’Saul, regretté mentor qui l’a poussé à se dépasser, à croire en elle et en ses rêves lorsqu’elle avait onze ans.

Château de Rosa Bonheur 12 rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/billetterie-festival »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateau-rosa-bonheur.fr »}] Porté par la modernité de Rosa Bonheur, le Château de Rosa Bonheur développe un projet atypique : son atelier devenu musée et son parc permettent de conter Rosa Bonheur de façon inédite et de plonger dans l’univers de cette artiste éprise de liberté et de nature. Depuis sa réouverture au public en octobre 2018, plus de 140 000 visiteurs ont poussé la porte de ce lieu hors du commun. En outre, le salon de thé et l’ouverture de chambres d’hôtes proposent aux visiteurs, une expérience immersive d’un nouveau genre, celle de séjourner chez l’artiste, parmi ses

tableaux et bibelots. À cela s’ajoute un centre de recherche et le Festival Rosa Bonheur, dédié à la création féminine autour de thématiques chères à Rosa Bonheur: la création féminine, la nature et la cause animale…

Soul, jazz

DR