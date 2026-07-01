Programmation Festival Rosa Bonheur – Gildaa, Château de Rosa Bonheur, Thomery

Informations pratiques

Programmation Festival Rosa Bonheur – Gildaa Dimanche 23 août, 18h30 Château de Rosa Bonheur Seine-et-Marne

CATÉGORIE 1

30.00€

CATÉGORIE 2

23.00€

TARIF RÉDUIT

15.00€

– 10 ANS / RSA

6.00€

PASS WEEK-END

Les 2 concerts du week-end

Catégorie 1

51.00€

0

Catégorie 2

41.00€

0

Tarif réduit

26.00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-23T18:30:00+02:00 – 2026-08-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-23T18:30:00+02:00 – 2026-08-23T20:00:00+02:00

Poétesse satirique, Gildaa habite dans l’œil de celui qui la regarde, quelque part entre la France et le Brésil. Elle chante bilingue, pense à l’envers et trimbale les mots entre absurde et mystique. Sa mémoire est comme un téléphone capricieux qui ne capte pas toujours ; elle y cherche ses maux.

À la croisée de la chanson, du latin jazz et du RnB, Gildaa façonne un univers totalement libre et singulier, qui ne ressemble qu’à elle seule.

Artiste en pleine ascension, elle s’impose déjà comme un phénomène scénique remarqué, présent sur des scènes et plateformes majeures telles que France Inter ou le Printemps de Bourges, où elle confirme progressivement son statut de figure incontournable de la nouvelle scène.

Formée comme comédienne au CNSAD, elle développe une présence scénique singulière, à la fois habitée et frontale. Sur scène, elle devient Gildaa — un personnage qu’elle a créé, mi-clown mi-créature, qu’elle décrit comme une cohabitation : « Je lui prête mon corps, elle me visite ». Cette incarnation ouvre un espace de jeu entre réalité, imaginaire et mémoire, quelque part entre la France et le Brésil.

Gildaa est pensée comme la somme des femmes de sa famille. L’album prend alors la forme d’un rituel de passage, chaque chanson renvoyant à des fragments de souvenirs, comme des éclats de vies antérieures.

Dans cette écriture, Gildaa apparaît aussi comme une figure insaisissable, traversée de pertes de mémoire et d’élans imprévisibles, toujours en état de surprise. Elle incarne une parole directe, parfois brutale, capable de saisir l’auditeur et de faire surgir une vérité qui déplace.

Château de Rosa Bonheur 12 rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/billetterie-festival »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateau-rosa-bonheur.fr »}] Porté par la modernité de Rosa Bonheur, le Château de Rosa Bonheur développe un projet atypique : son atelier devenu musée et son parc permettent de conter Rosa Bonheur de façon inédite et de plonger dans l’univers de cette artiste éprise de liberté et de nature. Depuis sa réouverture au public en octobre 2018, plus de 140 000 visiteurs ont poussé la porte de ce lieu hors du commun. En outre, le salon de thé et l’ouverture de chambres d’hôtes proposent aux visiteurs, une expérience immersive d’un nouveau genre, celle de séjourner chez l’artiste, parmi ses

tableaux et bibelots. À cela s’ajoute un centre de recherche et le Festival Rosa Bonheur, dédié à la création féminine autour de thématiques chères à Rosa Bonheur: la création féminine, la nature et la cause animale…

Chanson, Pop, Soul

DR