Programmation Festival Rosa Bonheur – Sélène Saint-Aimé, Château de Rosa Bonheur, Thomery

Informations pratiques

Programmation Festival Rosa Bonheur – Sélène Saint-Aimé Dimanche 26 juillet, 18h30 Château de Rosa Bonheur Seine-et-Marne

CATÉGORIE 1

30.00€

CATÉGORIE 2

23.00€

TARIF RÉDUIT

15.00€

– 10 ANS / RSA

6.00€

PASS WEEK-END

Les 2 concerts du week-end

Catégorie 1

51.00€

0

Catégorie 2

41.00€

0

Tarif réduit

26.00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T18:30:00+02:00 – 2026-07-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T18:30:00+02:00 – 2026-07-26T20:00:00+02:00

Captivante nouvelle figure de la scène jazz contemporaine, adepte d’une musique ardemment métissée, Sélène Saint-Aimé explore le répertoire traditionnel de la Louisiane, des Antilles et de la Réunion avec ce concert placé sous le signe de la créolité.

Récemment apparue dans le paysage musical, Sélène Saint-Aimé – chanteuse, contrebassiste et compositrice – a déjà subjugué de nombreuses oreilles. Se définissant comme « afro-descendante », née d’un père martiniquais et d’une mère franco-ivoirienne, elle développe une identité musicale cosmopolite, marquée par ses racines autant que par ses voyages. Tel qu’elle le pratique, tout en swing métissé, le jazz – son idiome de prédilection – se pare ainsi d’entêtantes inflexions caribéennes et tend vers un monde sans frontière. Ses deux premiers albums, Mare Undarum (2020) et Potomitan (2022), révèlent un univers original parcouru de vibrations poétiques. Revisitant des chansons de la Louisiane, des Antilles et de la Réunion, ce concert l’amène à creuser plus encore la question de la créolité.

Château de Rosa Bonheur 12 rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/billetterie-festival »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateau-rosa-bonheur.fr »}] Porté par la modernité de Rosa Bonheur, le Château de Rosa Bonheur développe un projet atypique : son atelier devenu musée et son parc permettent de conter Rosa Bonheur de façon inédite et de plonger dans l’univers de cette artiste éprise de liberté et de nature. Depuis sa réouverture au public en octobre 2018, plus de 140 000 visiteurs ont poussé la porte de ce lieu hors du commun. En outre, le salon de thé et l’ouverture de chambres d’hôtes proposent aux visiteurs, une expérience immersive d’un nouveau genre, celle de séjourner chez l’artiste, parmi ses

tableaux et bibelots. À cela s’ajoute un centre de recherche et le Festival Rosa Bonheur, dédié à la création féminine autour de thématiques chères à Rosa Bonheur: la création féminine, la nature et la cause animale…

Jazz – chants créoles

DR