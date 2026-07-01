Programmation Festival Rosa Bonheur – Awa Ly, Château de Rosa Bonheur, Thomery

Informations pratiques

Programmation Festival Rosa Bonheur – Awa Ly Samedi 15 août, 18h30 Château de Rosa Bonheur Seine-et-Marne

CATÉGORIE 1

30.00€

CATÉGORIE 2

23.00€

TARIF RÉDUIT

15.00€

– 10 ANS / RSA

6.00€

PASS WEEK-END

Les 2 concerts du week-end

Catégorie 1

51.00€

0

Catégorie 2

41.00€

0

Tarif réduit

26.00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-15T18:30:00+02:00 – 2026-08-15T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-15T18:30:00+02:00 – 2026-08-15T20:00:00+02:00

Avec Essence & Elements, Awa Ly poursuit un parcours musical singulier, à la croisée de la soul, du folk et des musiques atmosphériques. La chanteuse franco-sénégalaise y développe une œuvre habitée par une recherche d’équilibre et de résonance avec le vivant, où la voix occupe une place centrale, à la fois intime et fédératrice.

Le projet prend racine dans un imaginaire profondément lié à la nature et aux éléments. Terre, Eau, Air et Feu structurent l’album comme autant de forces symboliques et sensibles, chacune associée à des collaborations artistiques spécifiques : Nicolas Repac pour la Terre, Lossapardo pour l’Eau, Hannah V pour l’Air et Léonie Pernet pour le Feu. Cette constellation donne à l’ensemble une cohérence organique, tout en ouvrant des espaces sonores contrastés.

L’album s’inscrit dans un temps de retrait et d’écoute, nourri notamment par des séjours réguliers sur l’île d’Alicudi, dans l’archipel des Éoliennes. Dans ce paysage insulaire, le silence et les éléments naturels deviennent moteurs de création, façonnant une écriture musicale tournée vers l’intériorité et la perception du monde environnant.

Château de Rosa Bonheur 12 rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/billetterie-festival »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateau-rosa-bonheur.fr »}] Porté par la modernité de Rosa Bonheur, le Château de Rosa Bonheur développe un projet atypique : son atelier devenu musée et son parc permettent de conter Rosa Bonheur de façon inédite et de plonger dans l’univers de cette artiste éprise de liberté et de nature. Depuis sa réouverture au public en octobre 2018, plus de 140 000 visiteurs ont poussé la porte de ce lieu hors du commun. En outre, le salon de thé et l’ouverture de chambres d’hôtes proposent aux visiteurs, une expérience immersive d’un nouveau genre, celle de séjourner chez l’artiste, parmi ses

tableaux et bibelots. À cela s’ajoute un centre de recherche et le Festival Rosa Bonheur, dédié à la création féminine autour de thématiques chères à Rosa Bonheur: la création féminine, la nature et la cause animale…

Soul

DR